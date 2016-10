Masterplan für das Zentrum von Süd

04.10.2016, 00:00 Uhr

Der Supermarkt ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu Gänserndorf-Süds Zentrum. Für dieses will die Stadtgemeinde nächstes Jahr einen Masterplan erstellen, an dem Prozess will man auch die Bevölkerung beteiligen.Zu den Gebäuden im Zentrum - Supermarkt, Kirche und Kindergarten - kommt nach den Plänen von Lobner auf jeden Fall Gastronomie dazu, zudem soll für das derzeit leerstehende Gebäude des ehemaligen Waldkindergartens gegenüber vom Kindergarten Wolkenschiff ein Nachnutzungskonzept erstellt werden.Teil des Masterplans könnte auch eine neue Volksschule werden. Noch heuer wird die Entscheidung, ob die Gänsern-dorfer Volksschule erweitert wird, oder ein Neubau im Zentrum von Süd entsteht, fallen. Die Kosten-Grobschätzung für das Schulgebäude in Holzbauweise liegen bei 6 Millionen Euro.Zudem wird das Radwegenetz zum Süder Zentrum und weiter bis Gänserndorf Stadt erweitert, im Safariparkviertel müssen einige alte Gebäude des ehemaligen Safariparks der Trasse weichen. Die Planungen sind bereits abgeschlossen.