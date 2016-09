01.10.2016, 08:58 Uhr

Herbstturniere für die jungen Tanzpaare

Die Tanzsektion "Titan D.W." nahm am Wochenende beim Bewertungsturnier in Innsbruck teil. In der Jun.ILAIII-Klasse siegte Andreas Vock-Milica Markovic. Den 2. Platz in der JunII LA_Klasse erreichten Justin Stockerer - Marlene Schlederer.

Beim ersten "Go4dance" Turnier in Gänserndorf siegten in der Schüler-LA BSP_Klasse Kevin Vetchy - Elena Schacher. gefolgt von Sebastian Kaltenbacher - Lisa Geiblinger. In der Jun.LA.BSP_Klasse holten sich im großen Finale den 3. Platz: Lukas Zettl - Amelie Schacher und Platz 4 ging an Markus Bordas - Natalija Mrakic.

Beim kleinen Finale erzielten Jan Ribisch - Jenny Vetcha den 2. und Justin Ribisch - Christina Stane den 4. Platz.

Die Tanzpare der Union "Titan D.W." erhielten gesponserte Jacken, um bei ihren Auftritten einheitlich zu sein. Bei den Turnieren am vergangenen Wochenende wurden diese erstmals präsentiert.

Gefällt mir