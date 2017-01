Eine Legende lebt – Falco das Musical

21.01.2017, 10:54 Uhr

Am Donnerstag, 19.01.2017, hatte das Ensemble von „“ eine letzte große Generalprobe vor der Weltpremiere vor ausgewähltem Publikum und Medienvertretern!Die Musical Tournee geht anschließend durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.Im Februar wäre Falco 60 Jahre alt geworden.Der Passauer Veranstalter Oliver Forster produzierte eine emotionale Show, die mit Tanzeinlagen und Original-Videosequenzen umrahmt wurde.

Falco lieferte einzigartige Lieder wie beispielsweise „Rock Me Amadeus“, das als bisher einziges deutschsprachiges Lied eine Spitzenplatzierung in den US-amerikanischen Charts erreichte.Auch seine anderen Lieder von Kommissar über Junge Römer bis zu Egoist durften natürlich nicht fehlen.Ich war zwar etwas skeptisch, ob es wirklich gelingt das Leben dieses Ausnahmekünstlers auf die Bühne zu bringen, aber das ganze Team um Alexander Kerbst aliasbrachte die Halle zum Beben. Eine Legende wurde „wiederbelebt“.Aber am besten seht Ihr euch das Musical selbst an.Die Show war eine tiefe Verbeugung und liebevolle Hommage an das Leben und Schaffen des gebürtigen Wieners Hans Hölzel (1957-1998), der leider viel zu früh von uns gegangen ist.