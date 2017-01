Iran – der rätselhafte islamische Gottesstaat

, Am Dorfplatz 2 , 4714 Meggenhofen AT

Presshaus , Am Dorfplatz 2 , 4714 Meggenhofen AT

Bevor Brigitte Söllinger mit ihrem Mann wieder nach Kathmandu startet, um Menschen zu helfen, hält sie einen Vortrag.

MEGGENHOFEN (raa). "Bevor wir uns demnächst wieder nach Nepal aufmachen und unser humanitäres Projekt vor Ort in Kathmandu starten, möchten wir gerne in diesem Vortrag das wunderschöne Land Iran mit seinen liebenswerten Menschen vorstellen und diesen Staat unter einem anderen Licht, als dem in den Medien vermittelten, darstellen", so Söllinger. Der Eintritt ist frei - Spenden kommen den MAITI-Mädchen in Nepal zugute.