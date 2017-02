ÖVP Frauen spenden für Kindergarten

06.02.2017, 15:23 Uhr

Obfrau Eva Steindl und die Hauptverantwortliche für den Kinderartikelbasar Simone Kirchmeier übergaben das tolle Geschenk an die Leiterin des Kindergartens Michaela Wögerer.Die Kinder übten sofort ihr Können und Gleichgewichtsgefühl am Band.Bgm. Kieslinger bedankte sich im Namen der Kinder für die großzügige Spende, welche eine interessante und wichtige Ergänzung im Turnsaal darstellt.Die ÖVP Frauen laden jetzt schon wieder für den nächsten Kinderartikelbasar am 11. März ins VAZ Akzent herzlich ein.