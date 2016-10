Grieskirchen lädt zum zweiten Kulinarium!

Die Hans´ Buam sorgen für die musikalische Unterhaltung. Wie bei der Premiere im letzten Jahr stehen die gemeinsamen Synergien im Vordergrund. Das Festzelt, welches beim Schlösserlauf am 9. Oktober Zentrum der Läufer sein wird, ist ideal für das geplante Gaumenfest. Die sieben Festwirte bündeln ihre Kräfte und bieten regionale Schmankerl an.

Für die Gäste kochen das Gasthaus Zweimüller, Gasthof Schatzl, Gasthaus am Roßmarkt, Rondo, Sichtbar, Kellerwerk, Tiki-Bar und die Bauernschaft Grieskirchen.Die Besucher erwartet lukullische Spezialitäten wie: Kalbsbutterschnitzerl mit getrüffeltem Erdäpfelpüree, Veganes Gemüsecurry, Kürbissuppe, Schwarzwurzelcremesuppe, Innviertler Knödel, Erdäpfel-Blunzl Gröstl, Wildragout, Powidl-Eckerl, Pofesen und vieles mehr.Die Wirte präsentieren erlesene Weine ihrer Hauswinzer und stehen auch für Weinberatungen zur Verfügung. Die Bauernschaft kredenzt den heimischen Most und bei der gemeinsamen Bierinsel wird das kühle Grieskirchner Bier gezapft. Die urigen Grieskirchner Hans‘ Buam sorgen für die musikalische Unterhaltung, Gstanzl zum Schmunzeln dürfen natürlich nicht fehlen.„Es freut uns sehr, dass wir wieder sieben Wirte für diese Veranstaltung begeistern konnten. Die Zusammenarbeit und das Netzwerken ist eine Hauptaufgabe des Stadtmarketingvereines. Die Besucher erwartet wieder Heurigenstimmung mitten in Grieskirchen!“ freuen sich Obmann Christian Steiner und GF Lilli Brauneis.Beginn ist ab 18.00 Uhr, der Eintritt ist frei.