Musical Villa Spooky in Hofkirchen

19.12.2016, 14:39 Uhr

Das Musical handelte von einem kleinen Vampir, der vegetarisch lebt und somit das schwarze Schaf in der transylvanischen Verwandtschaft ist. Darum wohnt er auch weit weg von ihnen, in der Villa Nebelstein. Als sein Onkel dann auch noch die Villa verkaufen will, ist die Aufregung groß. Gemeinsam mit Freunden beschließt er, die Käufer des Hauses ordentlich zu verschrecken, damit diese von Kauf absehen. Schlussendlich ist der Spuk dann auch gelungen und die Käufer verließen fluchtartig die Villa. Das musste dann auch gebührend gefeiert werden.

Bereits bei den Proben zeigten die Kinder großes Interesse und hatten viel Spaß an den Vorbereitungen. Über den donnernden Applaus und die Begeisterung der Zuschauer freuten sich die jungen Talente dann natürlich sehr!Das Musical wurde 2mal aufgeführt. Vormittags um 10.00 Uhr für Schulkollegen und Kindergartenkinder (Schulanfänger) und am Abend um 18.00 Uhr für Eltern und alle Anderen die das Musical auch sehen wollten.Der Elternverein bot nach den Vorführungen Tee, Punsch und Kuchen an.