Neujahrsempfang der Marktgemeinde Taufkirchen an der Tratnach am 09.01.2017

20.01.2017, 10:02 Uhr

Zu Beginn zog Bgm. Schaur Bilanz über die wesentlichsten Ereignisse des Jahres 2016 und gewährte Ein- und Ausblicke auf anstehende Projekte für 2017 und die Folgejahre. Dabei betonte er, dass für positive Entwicklungen Geschlossenheit und Einigkeit gefragt sind, um Vieles umsetzen zu können und das Beste für die Bevölkerung zu erreichen.Traditionell werden im Rahmen des Neujahrsempfanges verdiente Funktionäre sowie engagierte Gemeindebürger geehrt. Die Landesräte Hiegelsberger und Podgorschek überreichten gemeinsam mit Bgm. Schaur und VBgm. Kurt Pimmingsdorfer jenen Gemeindebürgern, welchen in der Gemeinderatssitzung vom 15. Dezember 2016 eine Auszeichnung zugesprochen wurde, ihre Ehrungen.Dieerhieltfür ihre 36-jährige Tätigkeit im Pfarrcaritas Kindergarten, davon beinahe 3 Jahrzehnte als Leiterin. Ihrem Ehemannwurde für seine jahrelange ehrenamtliche Unterstützung im Kindergarten vor allem in handwerklichen Belangenausgesprochen.Diewurdefür seine rund 40-jährigen Tätigkeiten als Kirchenchorleiter und als Organist verliehen.Diewurdefür seine 15-jährige Tätigkeit als Kassier der Ortsbauernschaft sowie als Schriftführer und langjähriges Mitglied der FF. Roith zugesprochen.Mitwurde der Union Sektionsleiter der Stockschützenfür seine 5-jährige Obmanntätigkeit geehrt.Zehetner und Listberger waren aus persönlichen Gründen verhindert, ihre Ehrung entgegenzunehmen.Bgm. Schaur überreichte der Kindergarten- und Krabbelstubenleiterin Ursula Rohrmoser als Willkommensgruß in Vertretung für alle neuen Gemeindebediensteten in den Kinderbetreuungseinrichtungen einen Blumenstrauß.Nach den Ehrungen ersuchte Bgm. Schaur zunächst Dechant Mag. Gmeiner um seine Grußworte. Gmeiner erklärte, dass die Pfarren Taufkirchen und Rottenbach nach dem Ableben von Pfarrer Böttinger von Grieskirchen aus mitbetreut werden, er aber bemüht sei, einen Pfarrer für die Seelsorge, welcher in Taufkirchen wohnhaft sein soll, zu finden. In diesem Zusammenhang lud er unter anderem alle Gemeindebürger ein, am Sonntagsgottesdienst aktiv teilzunehmen und mitzufeiern. Denn auch die Kirchengemeinschaft lebt wie auch die Vereine von jenen Mitgliedern, die zusammenkommen und sich engagieren.Im Anschluss begrüßte LR Elmar Podgorschek im Besonderen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, da er fürs Feuerwehrwesen zuständig ist und freute sich als zuständiger Gemeindeaufsichtsreferent über die positive Bilanz, die Bgm. Schaur für Taufkirchen ziehen konnte.LR Max Hiegelsberger informierte in seiner Funktion als zuständiger Gemeindereferent über aktuelle Entwicklungen aus dem Gemeinderessort. Ab 2018 wird es eine Ablösung der bisherigen Gemeindefinanzierung über Bedarfszuweisungen geben. Die Gemeinden erhalten direkt Gelder, welche der Gemeinderat für anstehende Projekte einsetzen kann. Im Laufe des Jahres 2017 wird es noch umfassende Informationen und Begleitungen für diesen bedeutenden Meilenstein für mehr Eigenständigkeit im Sinne der Gemeindeselbstbestimmung geben. Die Gemeindeorgane werden aufgrund dieser Umstellung noch mehr gefordert werden, sich über die Umsetzung und vor allem die Finanzierung von Projekten Gedanken zu machen, um langfristig wirtschaftlich arbeiten zu können.Besonders erfreut zeigte sich LR Hiegelsberger über die Neugründung der Landjugend in Taufkirchen. Die Energie und Begeisterung der Jungen Erwachsenen waren auch beim Landeskongress in Freistadt zu spüren, an welchem auch die Taufkirchner Landjugend vertreten war. Eine positive Einstellung zur Zukunft sei für die Jugend besonders wichtig, gerade in einer Zeit, in welcher Skepsis und die Schürung von Ängsten an der Tagesordnung stehen. Weiters zollte er Anerkennung für die ausgezeichnete Arbeit des Bürgermeisters und die Gemeindeverwaltung.Nach den Ansprachen lud der Bürgermeister zum gemütlichen Beisammensein und einen kleinen Imbiss ein.Für die musikalische Umrahmung sorgte die 8er-Musi, eine Abordnung des Musikvereins mit Obmann Rudolf Burgstaller.