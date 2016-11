Traditioneller Christkindlmarkt im Assista

27.11.2016, 17:20 Uhr

Über 60 Aussteller von nah und fern präsentierten ihre Produkte von selbstgemachtem Kunsthandwerk, Schmuck, schönen Bildern, alten Handwerkstechniken, allerlei Bastelsachen und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region.

Der Verein der Krippenfreunde Altenhof zeigten ihre schönen Krippen in einer umfangreichen eigenen Ausstellung.Neben dem Markt selbst gab es verschiedene weitere Programmpunkte. Dazu zählten die Vorführungen der Handwerker vor Ort ebenso wie die musikalische Untermalung durch die Turmbläser und ein Konzert vom gemischten Chor des MGV Steyrermühl in der Kapelle.Ausserdem gab es am Samstag einen Perchtenlauf und dem Besuch vom Nikolaus.