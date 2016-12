4. Weihnachtseinkaufssamstag in Oberösterreich gut gelaufen

17.12.2016, 19:36 Uhr

Von guten Kundenfrequenzne und einem zufriedenstellendem Kaufverhalten am 4. Einkaussamstag vor Weihnachten spricht Christian Kutsam, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ.

OÖ. Auf einen zufriedenstellenden Verlauf des heurigen Weihnachtsgeschäfts deuten die Aussagen der Händler und Stadtmarketing-Institutionen am heutigen vierten Einkaufssamstag im Advent hin. „Es war heute eigentlich ein perfektes Einkaufswetter“, sagt Christian Kutsam, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ, der von guten Kundenfrequenzen und einem zufriedenstellendem Kaufverhalten berichten kann. „Dazu kommt, dass für Kurzentschlossene und Last-minute-Shopper heuer noch beinahe eine ganze Woche für Weihnachtseinkäufe zur Verfügung steht“, ist Kutsam optimistisch für eine insgesamt zufriedenstellende Bilanz des heurigen Weihnachtsgeschäfts.

Aussagen aus den Städten:

„Nach einem eher verhaltenen Beginn am Vormit- tag ging es dann am Nachmittag so richtig zur Sache. Die Zeit des Goustierens ist vorbei, jetzt wird gekauft. Der frühe Beginn des Winterschlussverkaufs in einigen Bereichen hat natürlich auch einiges zur guten Kauflaune mit beigetragen.“: „Wir sind sehr zufrieden mit Frequenz und Umsätzen. Es ist zu beobachten, dass das Geschäft an den Samstagen generell immer etwas später so richtig in Schwung kommt, dann aber sehr gut weiterläuft.“: „Wir sind sowohl von der Kundenfrequenz als auch vom Kaufverhalten her äußerst zufrieden. Insgesamt dürfte heuer das Weihnachtsgeschäft besser als im vergangenen Jahr verlaufen.“: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des heutigen Samstag. Ein optimales Shopping-Wetter bescherte uns schon von der Früh weg gute Fre- quenzen im gesamten Stadtbereich, die dann den ganzen Tag über anhielten. Dazu kommen noch positive Aussichten für die kommende Woche.“: „Sowohl heute, als auch am gestrigen Freitag war ein sehr guter Geschäftsverlauf zu verzeichnen. Die Kunden über- legen länger, bis etwas kaufen, dafür wird dann verstärkt auf Qualität gesetzt.“: „Wir sind durch aus zufrieden und liegen heuer schon leicht über den Vorjahresergebnissen. Angesichts der langen Woche, die noch vor uns liegt sind wir optimistisch für eine gute Weihnachtsbilanz.“: „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts äußerst zufrieden. Auch heute war schon am Vormittag viel los. Heuer ist zu bemerken, dass auch unter der Woche sich viele Leute Zeit nehmen für ihre Einkäufe. Daher blicken wir auch noch sehr optimistisch auf die kommenden Tage.“„Heute war ein perfekter Einkaufstag. Gute Frequenzen mit vielen Käufern. Man merkt, dass nun der letzte Spurt Richtung Weihnachten so richtig losgeht. Wir sind rundherum zufrieden.“: „Alles lauft bestens. Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Einkaufstag und haben schon jetzt das Vorjahresergebnis erreicht. Die Zeit des Schauens ist vorbei, jetzt wird gekauft. Alles, was noch in der kommenden Woche zu erwarten ist, stellt ein höchst willkommenes Zubrot dar.“: „Wir sind zufrieden und erwarten uns noch eine gute Woche. Gerade in unserer Branche ist zu erkennen, dass sich das Kaufverhalten immer näher zum 24. Dezember hin verschiebt.“: „Der heutige Tag ist sehr gut gelaufen. Die Parkplätze in der Stadt sind voll und es wird gekauft. Auch der gestrige Freitag war überdurchschnittlich stark.“: „Heute war der krönende Abschluss einer sehr guten Woche – sowohl von der Frequenz als auch vom Kaufverhalten her. Die individuelle Beratung und Betreuung im stationären Handel wird anscheinend wieder mehr geschätzt, als das anonyme Schoppen im Internet.“: „Heute ist alles gut gelaufen, wie es zu erwarten war. Wir sehen jetzt noch zwei starke Wochen im Dezember auf uns zukommen, wobei natürlich da schon einige Umsätze vom Jänner vorweg genommen werden.“: „Alles läuft heuer perfekt. Wir sind sehr zufrieden. Die Nachfrage betrifft das gesamte Sortiment, so wie wir uns das eigentlich wünschen.“: „Das Geschäft läuft gut. Durch die relativ gute Schneelage in den heimischen Skigebieten, so auch am Hoch- ficht, werden derzeit Ski und Skiausrüstungen gut nachgefragt.“: „Der heutige Vormittag war sehr gut, gegen Mittag war dann ein Nachlassen zu bemerken aber am Nachmittag hat das Geschäft wieder voll eingesetzt. Auch die letzte Woche ist sehr gut gelaufen. Speziell von der kommenden Woche erwarten wir uns noch ein gutes Geschäft, das die Zahl der Last-minute-Shopper immer mehr zunimmt.“: „Heute sind viele Leute in der Stadt, die auch brav kaufen. Wir sind sowohl vom heutigen Einkaufssamstag als auch vom gesamten Weihnachtge- schäft sehr zufrieden.“