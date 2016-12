Basketball: Blackbirds schlagen Neusiedl deutlich

05.12.2016, 00:19 Uhr

Der Güssinger Standort der Blackbirds gewann in der Landesliga mehr als deutlich.

Für die Güssinger war das Wochenende ein höchst erfolgreiches. Nachdem sowohl die U12, die U14 und die U19 bereits gewannen war bereits alles angerichtet für einen Sieg der Landesliga-Truppe. Gegen Neusiedl am See stand es zur Halbzeit bereits 50:22 für die Mannschaft von Coach Daniel Müllner. Am Ende legten die Blackbirds noch eine Schippe drauf und gewannen mit 94:45 in der Landesliga. Im zweiten Spiel also der zweite Sieg für den Standort Güssing.