CETA-TTIP-TISA FLUCH ODER SEGEN

Gasthof Ebner , Karl Zanger-Straße 17 , 6067 Absam AT

Anlässlich der Eintragungswoche für das Volksbegehrens gegen CETA-TTIP-TISA



Handelsabkommen sind grundsätzlich nicht schlecht! Aber wie entscheidet sich, wer gewinnt und wer verliert? Es gibt bereits zahlreiche Handelsabkommen, deren prognostizierter Nutzen für viele KonsumentInnen nicht eingetreten ist. Immer wieder sind europäische Sozialstandards, ArbeitnehmerInnenrechte, Umweltauflagen etc. massiv gefährdet. Bei den geplanten und zum Teil ratifizierten "Freihandelsabkommen" ist noch vieles höchst bedenklich. Informieren Sie sich darüber - reden Sie mit!

Besuchen Sie die Informationsveranstaltung mit Fritz PICHLMANN - Attac und

Klaus Allin GR-Ersatz in Absam am Di 24.1.2017 um 19:00 Uhr im Gasthof EBNER