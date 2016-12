Großes Ski-Opening am Nassfeld

09.12.2016, 21:15 Uhr

Mit zwölf Stunden Unterhaltung im Schnee startet Kärntens größtes Schigebiet in die Saison 2016/17.

Perfekte Pisten

NASSFELD (jost). Es ist angerichtet. Obwohl „Frau Holle“ noch auf Urlaub weilt, ist den „Pistenzauberern“ vom Nassfeld neuerlich ein fulminanter Start in den bevorstehenden Schiwinter gelungen.Alle Hauptpisten, sowohl am Fuße des Trogkofels, im Bereich der Madritschenhöhe, hinunter zum Trögl-Schiplatz oder nach Sonnleiten, hinauf zum Gartnerkofel und schlussendlich in die Garnitzenalm, boten traumhafte Bedingungen mit trockenem Pulverschnee.

Testfahrten

Volles Programm

Top-Stars

Tagsüber konnten tausende Schifahrer bei angenehm milden Außentemperaturen die neuesten Produkte aller namhaften Schierzeuger auf den bestens präparierten Pisten testen, und sich vor Ort von den jeweiligen Experten ausführlich beraten lassen.Zwischendurch waren im Zuge einer großen Schatzsuche, das heißt beim Wühlen im frischen Nassfeld-Schnee, wertvolle Preise und Winter-Urlaube zu gewinnen.Welche Outfits in dieser Saison angesagt sind, wurde im Rahmen einer schwungvollen Fashion-Show auf der Terrasse des Wulfenia-Hotels beeindruckend präsentiert.Und das alles zum Nulltarif.Musikalische Höhepunkte des Eröffnungstages waren die abendlichen Live-Konzerte von Charlie Armstrong, dem Enkel des legendären Luis Armstrong, und von James Cottriall.Gesehen u.a. Christopher Gruber, Markus Brandstätter, Christian und Ruth Sölle, Gudrun Schwarzenlander, Hansjörg Sölle