Ehemalige gesucht: Die Hietzinger Pfadfindergruppe 39 feiert 70er

26.12.2016, 00:00 Uhr

Die Ober St. Veiter Pfadfindergruppe feiert Jubiläum. Jetzt werden ehemalige Mitglieder gesucht.

HIETZING. Für viele Kinder sind die Pfadfinder ein fixer Teil der Woche. Viele Erwachsene denken gerne an schöne Zeiten mit ihren Freunden zurück und erzählen ihren Kindern von den Pfadi-Lagern. Die 1947 gegründete Pfadfindergruppe 39 feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen und sucht einstige Mitglieder für den Ehemaligen-Stammtisch.Beheimatet sind die "39er" im Pfadfinderheim in der Vitusgasse. Vor drei Jahren wurde das gesamte Heim umgebaut und dabei auch verkleinert. "Darunter hat unsere Mitgliederzahl etwas gelitten. Heuer hat sich das zum Glück wieder eingependelt", so Daniel "Balu" Stevens. Etwa 220 aktive Mitglieder besuchen regelmäßig die Heimstunden. Damit sind die 39er unter den drei beliebtesten Gruppen Wiens. 40 ehrenamtliche Mitarbeiter agieren als Leiter.

70 Jahre Gruppe 39

Große Feier beim Grätzelfest

Helmut Egger ist Mitglied seit der ersten Stunde. "Normalerweise sind unsere Kinder laut und toben sich aus, aber als Helmut Geschichten von früher erzählt hat, hätte man eine Stecknadel fallen hören können", meint Daniel Stevens. Besonders amüsieren die Geschichten von Lagern. Vor 70 Jahren sei alles ganz anders gewesen. Früher habe man noch mit Bauern Handel getrieben. "Auf den Lagern haben die Kinder oft Bauern ihre Hilfe angeboten. Die Belohnung war ein einfaches Essen wie Kartoffeln oder Milch", erzählt Stevens.Heute gibt es viele Vorschriften zu Hygiene, Verpflegung, Sicherheit und mehr. Auf die Einhaltung dieser Regeln wird auch streng geachtet. "Lagerplätze sind keine Fünf-Sterne-Campingplätze mit heißem Wasser und Duschkabinen. Trotzdem müssen sie einige Vorgaben erfüllen", so Daniel Stevens.Rechtzeitig zum Jubiläum suchen die 39er ehemalige Mitglieder. Das Alter spielt dabei keine Rolle. "Wir haben bei unserem ersten Stammtisch schon 30 Ehemalige begrüßen dürfen, aber natürlich wäre es schön, wenn wir noch mehr von ihnen finden könnten", so Stevens. Es gehe dabei auch nicht um die Zuteilung einer Funktion, sondern es sei vor allem der Kontakt wichtig. Bei den Treffen der Ehemaligen soll an alte Pfadfinderzeiten erinnert werden.Geplant ist eine Gruppe namens "Freunde der 39er". Hier können Ehemalige Fotos und Erfahrungen austauschen und stets auf dem Laufenden bleiben. Derzeit versorgt der Leiter Daniel Stevens etwa 300 E-Mail-Adressen mit Newslettern, Infos und Einladungen rund um die Pfadfindergruppe 39.Die offizielle Jubiläumsfeier findet beim diesjährigen Grätzelfest in Ober St. Veit statt. Hier werden viele ehemalige 39er erwartet. Egal, wie lange man Mitglied war: Solange man sich den 39ern verbunden fühlt, kann man sich unter freunde@gruppe39.at melden, um alte Bekannte oder sogar neue Freunde zu finden. Weitere Informationen zur Pfadfindergruppe 39 gibt es auf www.gruppe39.at