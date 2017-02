Gemeinde übernimmt Erhöhung

07.02.2017, 08:00 Uhr

Hollabrunn übernimmt die Kostenerhöhung für Kleinkinderbetreuung.

HOLLABRUNN. „Eine vom Betreiber Volkshilfe NÖ geplante Kostenerhöhung für die Betreuung der Kleinkinder im Holla-brunner Kinderhaus wird nicht an die Eltern weitergegeben, sondern von der Gemeinde übernommen“, bestätigt Bgm. Erwin Bernreiter. Die von der Volkshilfe NÖ betriebene Kleinkinderbetreuungseinrichtung, die im Studentenheim in der Dechant Pfeifer-Straße untergebracht ist, bietet in 3 Gruppen Kindern ab 1 Jahr eine ganztägige Betreuung an.Dafür wird ein Elternbeitrag von 350,- Euro pro Monat verrechnet. Bereits im letzten Jahr hatte die Stadtgemeinde dafür gesorgt, dass diese Kosten nicht weiter steigen, und nunmehr hat Bürgermeister Bernreiter entschieden, dass eine geplante weitere Indexanpassung von 2 % für das Jahr 2017 ebenfalls von der Gemeinde getragen und nicht an die Eltern weitergegeben wird.Somit ersparen sich die Eltern 84,- Euro im Jahr an Betreuungskosten. Wie bereits im Kindergartenbereich, wo die Gemeinde für die Nachmittagsbetreuung von den gesetzlichen Vorgaben her wesentlich höhere Beiträge verrechnen könnte, sorgt die Gemeinde dafür, dass der finanzielle Aufwand für die Betreuung der Kinder in einem sozial verträglichen Rahmen bleibt.Bürgemeister Erwin Bernreiter ist die Unterstützung für Familien sehr wichtig, und diese Vorgangsweise entspricht den Grundsätzen der Stadtgemeinde Hollabrunn, die vor rund einem Jahr zur „Familienfreundlichen Gemeinde“ zertifiziert wurde.