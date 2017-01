vor 2 Jahren bist du bei mir eingezogen mein lieber Prinz ROMEO

13.01.2017, 18:45 Uhr

Vor 2 Jahren bist du bei mir eingezogen, gemeinsam mit meiner Schwester holte ich dich von deinem damaligen zu Hause ab. Dein Bruder blieb noch ein paar Tage bis auch er von seinem neuen Besitzer geholt wurde.Ich habe dich in einer für mich schwierigen Zeit geholt und gerade darum hast du für mich so einen besonderen Wert.Du hast mir so viel gegeben ohne das du es wusstest. Du hast mein Leben bereichert und ich bin so froh dich mit meinen anderen Samtpfoten in meinem Leben und zu haben.

Viele, viele, viele schöne Momente haben wir schon erlebt und werden auch noch folgen!danke Romeo - deine JuliaIch weiß er ist "nur" eine Katze aber sie gehören zu meinem Leben - wo ich oft durch Menschen enttäuscht und verlassen wurde, meine Katzen waren immer für mich da