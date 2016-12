Auf der Strecke Horn - Irnfritz: Auto landete am Dach

29.12.2016, 12:56 Uhr

Verkehrsunfall L8019 Schauberg

Am Donnerstag, den 29. Dezember 2016, wurde die Feuerwehr Horn um 03:31 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf der L8019 Beginn Schauberg alarmiert.Eine Lenkerin (24) kam mit ihrem Fahrzeug aufgrund der glatten Fahrbahn mit dem PKW ins Schleudern - sie fuhr ca. 25 Meter auf dem Bankett, kam dann von der Fahrbahn ab und stürzte in das angrenzende Feld, wo das Fahrzeug am Dach liegen blieb.Im Fahrzeug befanden sich noch ihr Gatte (27), eine Frau (36) und ein Mann (27). Alle Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.Zwei Personen (36 + 27) wurden bei dem Unfall verletzt und mit den alarmierten Rettungswägen ins Landesklinikum Horn eingeliefert.Die Lenkerin und ihr Gatte blieben unverletzt.Die Feuerwehr Horn barg das Unfallwrack und transportierte es zu einem Abstellplatz. Nach einer Stunde konnten die 8 Mitglieder mit den 3 Fahrzeugen wieder einrücken.

Ein mit der Lenkerin an der Unfallstelle durchgeführter Alkomattest verlief negativ (0,00 mg/l).Die FF Horn stand mit 3 Fahrzeugen und 8 Mann und das Rote Kreuz mit dem NEF Raabs/Thaya, RTW Horn und dem RTW Allentsteig im Einsatz.