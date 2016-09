Wanderung zur Muttekopfhütte

29.09.2016, 10:04 Uhr

Der Sommer und die Sommerferien sind vorbei aber viele sind, speziell bei dem bombastischen Herbst, noch abenteuerlustig und wollen in die Natur. Da bieten sich die Ausflugsziele in der Umgebung an. Ihr müsst wissen, dass wir von unserem Zimmer in Tirol direkt auf Hoch-Imst sehen können und Julian hat die Naherholungszone der Imster im Sommer noch nicht kennengelernt. Der Plan: ein großer Spaziergang in Hoch-Imst zur Latschen- und Muttekopfhütte. Also rein in die Wanderschuhe, Rucksack und Stöcke packen und los geht’s.



Gleich am Parkplatz stärkte sich eine deutsche Familie mit Bananen und Traubenzucker bevor es in die Höhe ging und ließ ihrer Begeisterung freien Lauf: „Wow, ist das geil hier! Da gehen wir rauf, das ist aber hoch!“ Ja, was soll ich sagen, wir konnten uns das Schmunzeln nicht verkneifen, da für uns die Berge nicht besonders hoch sind und irgendwie selbstverständlich, wenn man sie ständig vor der Nase hat. In solchen Momenten weiß man erst wieder zu schätzen wie schön es in der Heimat ist.Die ersten 450 Höhenmeter haben wir uns geschenkt und eine Bergfahrt mit dem Doppelsessellift der Imster Bergbahnen gegönnt. Der Wanderweg ist zwar wunderschön aber uns hat es direkt in die Höhe gezogen. Bis zur Mittelstation sind es ca. 15 Minuten Fahrzeit, diese liegt auf 1.491m. Von dort aus haben wir uns für die Wanderung über den romantischen Jägersteig zur Latschenhütte entschieden. Diese ist leicht und besonders empfehlenswert für Familien und Senioren für uns allerdings nur ein kurzer Einkehrstopp auf den Weg zur Muttekopfhütte. Die Latschenhütte ist bekannt für ihre Gastfreundschaft und urige Atmosphäre, traditionelle Gerichte aus der Tiroler Küche runden das Angebot ab. Das schöne auf solchen Hütten ist, dass man mit den Leuten schnell ins reden kommt, so haben wir uns ausgezeichnet mit einem gerade pensionierten Paar aus Imst unterhalten, sie haben uns gleich auf unsere Berghammer-Wanderstöcke und Stocknägel angesprochen. Sorry aber ist halt auch erwähnenswert :DNach der Erfrischung ging es für uns weiter Richtung Muttekopfhütte. Das Gebiet rund um die Hütte wurde 1991 zum Ruhegebiet erklärt. Das bedeutet, dass es in Zukunft keine Neuerschließungen mehr geben wird und die Natur- und Tierwelt sich ungestört entfalten kann. Der Steig zur Muttekopfhütte auf 1934m ist einfach, jedoch erfordert es Trittsicherheit! Der Wanderweg ist gut ausgeschrieben und man kann die Hütte schon eine Weile vor Ankunft gut sehen. Auf dem Weg quert man Bäche und der felsdurchsetzte Wiesenhang strahlt in seiner ganzen Schönheit, tirolerischer könnte es wirklich nicht sein. Die Gehzeit beläuft sich auf ca. 1 bis 1,5 Stunden. Übrigens liegt die Hütte auch am Lechtaler Höhenweg, am Adlerweg und am E4-Fernwanderweg.Nicht nur wir hatten die Idee der Muttekopfhütte einen Besuch abzustatten, die Terrasse war voll mit bekannten und weniger bekannten Gesichtern aus Imst und Umgebung. Die fröhliche und gemütliche Stimmung lud zum späten Mittagessen ein. Julian hat sich ein Hirschsteak mit Pfifferling Sauce bestellt und ich mir das Knödeltrio, einfach himmlisch, als Absacker noch ein Schnapserl dazu.Nun saßen wir da, pappsatt und erholt die Aussicht genießend denken wir an die Worte der deutschen Urlauber am Parkplatz zurück und können ihnen nur Recht geben. Um ein altbekanntes Zitat aus der verstaubten Kiste zu ziehen „Das Gute liegt so nah.“ Vom vielen schwelgen und relaxen haben wir fast die Zeit vergessen denn wir hatten noch was vor. Schnell die Sachen packen und mit raschen Schritt die gleiche Route bis zur Untermarkter Alm zurück. Von dort gibt es drei Möglichkeiten ins Tal zu gelangen, entweder den Fußweg über die Forststraße oder über die Piste, mit dem Sessellift ooooder aber mit dem Alpine Coaster.Wir haben uns für die rasante Variante entschieden. Auf der der längsten Sommerrodelbahn der Alpen ging es ins Tal hinunter. Schöner und schneller (Fahrt dauert ca. 9 Minuten) kann man gar nicht ins Tal, die Strecke von 3,5 Kilometer ist gespickt mit Wellen und Steilkurven und lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen.Das war unser Sonntagsspaziergang aber das Erholungsgebiet rund um Hoch-Imst bietet viele Wanderungen, erholsame Spaziergänge, Abenteuer für die ganze Familie sowie anspruchsvolle Bergtouren im hochalpinen Gelände an.Man kann auch über den Drischlsteig zur Muttekopfhütte: Bei der Mittelstation umsteigen und mit dem zweiten Lift rauf zum Alpjoch weiter zur SunOrama Panoramaterrasse und zum Adlerhorst-Aussichtsplattform, diese ragt über steil abfallende Felsen und bietet ein unvergessliches Panorama. Über den etwas ausgesetzten leicht absteigenden aber gut gesicherten Drischlsteig geht es zur Hütte.Es gibt auch wunderschöne Klettersteige wie zum Beispiel den Imster Klettersteig beim Maldonkopf. Der Zustieg befindet sich Richtung Scharnitzsattel ca. 1 Stunde von der Muttekopfhütte entfernt, die Wege sind sehr gut markiert. Der Steig ist ein Klassiker in den Lechtaler Alpen, jedoch verlangt er alpine Erfahrung und Trittsicherheit in schorfigem Gelände. Mehr Informationen dazu gibt es auf zahlreichen Kletterportalen.Auch die Rosengartenschlucht lädt zu einem Naturerlebnis ein, der Schinderbach gräbt sich von der Blauen Grotte bis ins Tal und wartet mit Blumen und anderen Naturschönheiten auf.Es gibt noch zahlreiche weitere Touren und Ausflugsziele aber darüber berichten wir ein anderes Mal.Mehr über uns und unsere Wanderstöcke findet ihr auf www.sweetsticks.eu! Informationen über die Hütten und die Betriebszeiten der Imster Bergbahnen gibt es auf www.latschen.at und www.imster-bergbahnen.at