Infos zur Wenner Fasnacht am 12. Februar

01.02.2017, 17:17 Uhr

Tarrenz Gemeinde 09:00 Uhr / 10:30 UhrImst Oberstadt 09:10 Uhr / 10:40 UhrImst Postamt 09:15 Uhr / 10:45 UhrImst Wolf 09:20 Uhr / 10:50 UhrArzl Gemeinde 09:30 Uhr / 11:00 UhrWenns (Raika) 17:00 Uhr / 18:00 UhrFür alle Fasnachtsbesucher auf der Pitztalstraße einspurig, bergseitig zwischen Arzl bzw. Jerzens und Wenns von 10 bis 18 Uhr!Shuttlebus Service beidseits von den Parkplätzen zur Wenner Fasnacht!

INFO Straßensperren:

Auf der L16 Pitztalstraße kommt es am Samstag dem 11. Februar während dem Auffahren der Festwägen zu kurzfristigen Anhaltungen. Von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 09:30 Uhr ist die Ortsdurchfahrt von Wenns (Gemeindezentrum) einspurig gesperrt und mittels Einbahnregelung passierbar. Am Sonntag den 12. Februar 2017 ist die Ortsdurchfahrt Wenns auf der L16 von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Für die Sperren auf der Pitztalstraße gibt es in beiden Fahrtrichtungen eine beschilderte und überwachte Umleitungstrecke über die L243 Jerzener Landesstraße. Von St. Leonhard kommend in Richtung Piller / Wenns Oberdorf wird der Verkehr ab 15 Uhr über das sogenannte "Boarli" umgeleitet.Von Sonntagabend um 18 Uhr bis Montag 12 Uhr ist die L16 wieder einspurig (Ampelregelung im Bereich Gemeindezentrum Wenns) passierbar. Am Montag den 13. Februar von 12 bis 16 Uhr selbe Totalsperre der Ortsdurchfahrt Wenns mit beschilderter Umleitungsrecke über die L243 Jerzener Landestraße. Die L17 Pillerstraße ist am Montag ohne Einschränkungen passierbar. Ab 16 Uhr sind alle Einschränkungen und Straßensperren beendet und aufgehoben!