"Ostersteiner Sommerfest" mit Weilerkonzert

29.08.2016, 22:17 Uhr

Das sehr zahlreich erschienene Publikum war am Samstag der beste Beweis dafür, dass das von der Tiroler Bergwacht, Einsatzstelle Arzl unter Obmann Köhle (Hiasl's) Werner organisierte Ostersteiner Weilerfest zu dem die Musikkapelle Arzl einmarschierte und ein verlängertes Konzert spielte von der Ostersteiner Bevölkerung, aber auch von der Dorfbevölkerung bestens angenommen wurde.Die gute Feierstimmung in der "Untersiedlung" konnte auch ein kleines vorbeiziehendes Gewitter den Jungen und Alten Festbesuchern nicht verderben.So wurde, bestens versorgt durch die HelferInnen der Arzler Bergwächter und "Charly's Weinstandl", musikalisch umrahmt durch die MK Arzl, in angenehmer Stimmung die "Ostersteiner Sommernacht" gefeiert.2016.08.29