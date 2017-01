Int. Länder Rennrodel Vergleichskampf 2017 in Imst Putzenwald

15.01.2017, 14:36 Uhr

Ehrenobmann Hubert Krabichler, der an diesem Tag auch seinen Geburtstag feierte, zeigte sich erfreut über den reibungslosen und unfallfreien Abflauf dieser Veranstaltung.Gesamtleiter und Obmann Peter Schmid lobte auch besonders die Imster Nachwuchsrodler, die an diesem Tag bei einer Veranstaltung in Innsbruck sowie auch in Imst vertreten waren.Der Imster, Fabio Zauser belegte den ersten Platz in der Gruppe Jugend C Männlich mit einer Zeit von 0:18:553. Er erreichte bereits mit seinen jungen Jahren u.a.den Titel Österr. Vizemeister und den Tiroler Meister.Ehrenschutz übernahm einmal mehr Bürgermeister Stefan Weirather und mit an seiner Seite der Rad Doppelweltmeister Daniel Federspiel.Ein großes Dankeschön von Obmann Peter Schmid erging auch an die gesamte Bahnbelegschaft, die guten Geister in der Küche und an alle die soviel zu diesem Vergleichskampf an der bereits 60 Jahre alten Bahn, beigetragen haben.Martin Papst und ein Team von ORF Tirol war an diesem Tag auch vor Ort um ein paar Eindrücke zu sammeln.