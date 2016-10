ARCHITEKTURAUSSTELLUNG - Kontinuität und Wandel

Sehr geehrte Damen und Herren,wir laden Sie herzlich zur Ausstellungseröffnung „Kontinuität und Wandel – Stadt- und Ortsbildschutz in Tirol 1976-2016“ am Dienstag, den 4. Oktober ein. Anders als üblich, wird die Ausstellung im Palais Sarnthein, Maria-Theresien-Straße 57 (Stöcklgebäude, Eingang Salurner Straße – siehe Foto), gleich neben der Triumphpforte gezeigt.Die Ausstellung in Zusammenarbeit von Stadt Innsbruck, Land Tirol und Archiv für Baukunst (Universität Innsbruck) bietet mit mehr als 150 Objekten einen umfassenden Einblick in die Entstehung des Stadt- und Ortsbildschutzes in Tirol und zieht Bilanz aus der in vier Jahrzehnten geleisteten Arbeit.

Ausstellungseröffnung: Dienstag, 4. Oktober 2016, 18.00 UhrAusstellungsdauer: Täglich von 5. Oktober bis 4. November 2016Öffnungszeiten: Werktage 14.00-19.00 Uhr | Sa, So, Feiertage 11.00-18.00 UhrFührungen mit Stadtrundgang jeweils Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 11.00 Uhr -Eintritt frei.Weitere Informationen und Termine finden Sie im Folder als Attachement und auf der Homepage des Archivs für Baukunst https://archiv-baukunst.uibk.ac.at