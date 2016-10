Ein raffinierter Krimi zum delikaten Menü

Innsbruck : Casino Innsbruck |

„Ein Mord mit Stil“ die beliebte Dinner-Show von „Gastrotheater“ live und hautnah ab 15. Oktober 2016 im Casino Innsbruck



Einmal den Kommissar bei seinen Ermittlungen unterstützen, knifflige Fragen, wer nun wen und warum umgebracht hat, stellen, den Tischnachbar verdächtigen und weitere verzwickte Details ans Tageslicht bringen. Wird der Mörder zur Strecke gebracht, oder kann er doch fliehen?



Die exzellenten Schauspieler von „Gastrotheater“ bilden ab dem 15. Oktober 2016 an insgesamt sechs Abenden eine Top-Gruppe um Commissario Raffaele Martini, der unerschrocken auf der italienischen Modewoche den Mörder des gefürchteten Modezaren Guiseppe Annanasi stellen will.



Tatkräftig ermitteln, das exklusive 4-gängige Menü genießen, in die Welt der Mailänder Fashionweek eintauchen und dabei den sympathischen Kommissar unterstützen: Im Casino Innsbruck ermitteln Sie im exklusiven Ambiente. Hochspannung und verblüffende Szenen sind garantiert.



Krimidinner® Tatzeiten: 15. Oktober, 11. November und 16. Dezember 2016, 14. Jänner, 18. Februar und 18. März 2017. Beginn jeweils um 19.00 Uhr. Teilnahme im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung von Casinos Austria möglich. Volljährigkeit und amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.



Die mörderische Jagd eignet sich bestens für Weihnachtsfeiern, als unternehmungslustiger Abend mit Freunden oder für einen erlebnisreichen Abend zu Zweit. Das Casino ist die Kulisse, die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer sind mittendrin.



Für Beratung und Reservierung steht das Gastrotheater von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 0512/209050 zur Verfügung. Tickets sind online unter www.gastrotheater.at erhältlich. Informationen zum Casino Innsbruck gibt es online unter innsbruck.casinos.at, Tel.: 0512/587040-112.



Die Karte zu 94 Euro inkludiert einen prickelnden Aperitif, das exquisite 4-gängige Menü, Begrüßungsjetons im Wert von 15 Euro, das mörderisch spannende Theaterstück und kostenfreies Parken in der Casinogarage.