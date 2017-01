Schere, Stein, Papier

Innsbruck : Zeughaus |

Eine liebevoll zusammengestellte Ausstellung über alte Spiele, altes Spielzeug und einen Anriss über die Entwicklung des Spielzeugs über Hunderte von Jahren kann man noch bis Ende März - Dauer wurde verlängert - im Zeughaus in Innsbruck sehen. Bei Erwachsenen löst die Ausstellung wehmütige Erinnerungen an die eigene Kinderzeit und/oder an die des Nachwuchses aus. Ältere Semester werden sich gerne an den Dotzen oder das Tschonggelen erinnern.

Kinder ab dem Schulalter können Kasperlfiguren, Modellautos, Puppenhäuser und ähnliches bewundern.

Einige Exponate, wie z.B. alte Spielkarten, dürften außerdem durchaus wertvoll sein.

Am Besten erschließt sich die Ausstellung mit einer Führung, aber unbedingt danach noch Zeit zum genau Schauen einplanen.

Beim Ausgang kann man noch mit einem alten Computer nostalgisch eine Runde Super Mario spielen......

Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Ein Tipp für Familien an Wintertagen, die man nicht im Freien verbringen kann.