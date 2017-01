Frauenpower und viel Musik beim Air + Style in Innsbruck

30.01.2017, 16:59 Uhr

Air+Style wartet heuer mit vielen Neuerungen auf.

INNENSTADT (sara). "Nur die Piste runterfahren reicht nicht mehr!", erklärt Andrew Hormount, der Gründer von Air + Style. "In Los Angeles ist das legendäre Snowboard-Event schon mit Konzerten verbunden, da haben wir in Europa natürlich nachziehen müssen. Es braucht mehr Entertainment." Air + Style ist mittlerweile ein Hybridevent. Musik und Sport werden in einer Form vereint, die man als Festival betiteln kann. Und Air + Style bringt so einige Neuerungen mit sich, man will schließlich innovativ sein, so Hormount.

Frauenpower beim Air + Style

Air + Style kommt aus Ibk

Urbanes auf'm Berg

Das Event aka Festival in der Olympiaworld mit den namhaftesten Snowboardern und Freeridern der Welt ist heuer erstmals zweitägig, also Freitag und Samstag. Das gibt ihm natürlich zusätzlichen Festivalcharakter. Außerdem treten mehr Sportler denn je auf, das Line-up ist länger als bei den bisherigen Air + Styles und – das ist ein ganz essentieller neuer Punkt – erstmalig fahren auch Frauen mit bei Air + Style! Das ist natürlich Innovation pur. Am Montag kamen die Sportler aus aller Welt schon an, um sich auf das Wochenende vorzubereiten."Das Air + Style gibt es ja auch in Peking und in L.A., aber dort wird auch der Standort Innsbruck beworben, denn der gilt als prägend für das Event. Die Tradition des Air + Style kommt eben aus Innsbruck", erklärt Hormount.Eine Symbiose zwischen Alpinem und Urbanem soll durch das Air + Style geschaffen werden. "Wir wollen Urbanes auf den Berg bringen, dass man sich z. B. die Sportler auf dem Berg auf High Heels ansehen kann", gibt GF von Innsbruck Tourismus, Karin Seiler-Lall, ein lustiges Beispiel. "Das ist schließlich unser klarer Wettbewerbsvorteil – die Verbindung mit der Stadt!", so Seiler-Lall. So kann man beim Air + Style auf dem Berg das Alpine erleben und danach – und vorher – im urbanen Innsbruck shoppen, ausgehen etc. Freerider Flo Orley, der in Innsbruck aufgewachsen ist, fungiert als Testimonial. Weil man zeigen will, dass Innsbruck nicht nur die Snowboardhauptstadt Europas ist, kommt nun das weltweit größte Mountainbike-Festival in die alpin-urbane Hauptstadt. "Crankworx" ist das Sommerpendant zu Air + Style, "es ist für Biker echt das Highlight des Jahres", so Bike-Trail-Fahrer Tom Öhler.