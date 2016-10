Chorprojekt: "Singalong"-Tag für Jugendliche am 20. Oktober

04.10.2016, 08:59 Uhr

In der Brunnenpassage können musikbegeisterte Jugendliche gemeinsam musizieren.

JOSEFSTADT. Am 20. Oktober findet in der Brunnenpassage (Brunnengasse 71) in Ottakring ein "Singalong" statt. Dabei handelt es sich um ein Musikevent von wienXtra, das über nationale und sprachliche Grenzen hinausgeht. Chöre, Schulklassen, Sprachförderklassen und musikinteressierte Menschen singen gemeinsam über Flucht, Freiheit und Lebensfreude ohne Vorbereitung und in verschiedenen Sprachen.Von 9 bis 10.30 Uhr und von 11 bis 12.30 Uhr gibt es Programm für Schüler (Anmeldung nötig), das offene Singen findet von 16.30 bis 18 Uhr statt. Infos und Anmeldung: www.wienxtra.at