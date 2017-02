FidW Kirchdorf l(i)ebt die Region!

04.02.2017, 12:20 Uhr

Valentinstag mit Frau in der Wirtschaft im Kino

BEZIRK (sta). Die Bezirksgruppe von Frau in der Wirtschaft lebt die Regionalität. Mit dem Filmspecial „SMS für dich“ bietet diese am 14. Februar (18 Uhr) einen besonderen Valentinstagabend im einzigen Kino des Bezirkes.Die Bezirksgruppe von Frau in der Wirtschaft organisiert zum dritten Mal einen Kinofilm am Valentinstag. Die Veranstaltungslocation mit dem „Kino Kirchdorf“ zeigt die Regionsverbundenheit. Immerhin benötigt ein guter Wirtschaftsstandort eine entsprechende Freizeitinfrastruktur. Trotz Übermacht von Kinocentern im Ballungsraum kann die Bevölkerung noch immer auf diese Einrichtung zurückgreifen. „Es geht uns auch darum, Bewusstsein für die regionalen Einrichtungen zu schaffen. Das Kino Kirchdorf ist ein Unternehmen, das für das Leben in der Region wichtig und quasi ein Nahversorger ist“, sagt JW-Bezirksvorsitzende Claudia Polz.

Valentinstagsfilm-Special und Valentinstags-Knigge auf der KinobühneIm Anschluss an die Filmvorführung werden zwei Unternehmen präsentieren. „Dabei geht es um das Thema „Valentinstag“ und in diesem Zusammenhang um das Schenken. Immerhin ist der Valentinstag für gewisse Branchen - geschäftlich gesehen - ein wichtiger Tag“, sagt die Bezirksvorsitzende und Inhaberin des Frisiersalon Claudia in Vorderstoder. Mit dem Valentinstag werden traditionell Blumen verbunden. Doch gibt es in Zeiten der Veränderungen auch in diesem Bereich neue Trends. Dennoch sollten beim Blumenpräsent einige Dinge beachtet werden, damit es auch die gewünschte Wirkung zeigt. Joanna Kuttner, Inhaberin der Kremstalblume in Inzersdorf lässt „Blumen sprechen“ und spricht über die „no go`s“ beim Blumenkauf. Süß, köstlich und schokoladig hat sich ebenfalls zum Valentins-Geschenk entwickelt. „Schokolade als Geschenk Hit“ – die internationale Kirchdorfer Schokoladenmanufaktur Bachhalm GmbH befasst sich mit den Motiven, warum besondere Schokoverführungen derzeit ein Hoch erleben.„Ein interessanter Film, Wissenswertes über Blumen und dazu süße Verführungen. In Summe eine gute Gelegenheit für Ehegatte und Partner. Gerne sind diese eingeladen, sich zum Valentinstag interessante Tipps zu holen“, schmunzelt Claudia Polz (FidW Bezirksvorsitzende) und bietet damit schon im Vorfeld einen guten Tipp, Unternehmerinnen, Mitunternehmerinnen sowie Frauen in Führungspositionen mit FidW einen netten Abend erleben zu lassen.Zum Abschluss erwartet die Besucher ein blumiges Dankeschön, sowie ein Valentinstags-Imbiss zum Netzwerken und Plaudern.unter veranstaltung@wkooe.at oder telefonisch unter 05-7000 7057