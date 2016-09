Autolack rundherum zerkratzt

28.09.2016, 18:46 Uhr

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, das vor einem Haus in Krumpendorf abgestellt war.

KRUMPENDORF. Wer es war, weiß die Polizei naturgemäß in einem solchen Fall selten: Unbekannte zerkratzten in der Nacht auf heute den Lack eines PKW, der vor einem Einfamilienhaus in Krumpendorf abgestellt war. Alle Türen, zwei Kotflügel und der Kofferraum-Deckel mussten daran glauben. Das Auto gehört einem 45-jährigen Angestellten. Der Sachschaden ist noch unbekannt.