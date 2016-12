Forstunfall am Zwanzgerberg

20.12.2016, 17:41 Uhr

Pensionist (81) wurde beim Holzschlägern von einem Ast getroffen und schwer verletzt.

MARIA RAIN. Heute waren ein 81-jähriger Pensionist und sein 49-jähriger Sohn in einer Waldparzelle am Zwanzgerberg in Maria Rain Holzschlägerungsarbeiten durch. Der Pensionist schnitt mit der Motorsäge eine Eiche um, es verfing sich ein dicker Ast in einer Buche. Er brach ab und fiel auf den Mann herunter. Der Ast traf ihn im Becken- und Oberschenkelbereich, er wurde schwer verletzt.Der Sohn war mit der Sicherung des Forstweges während des Baumfällens beschäftigt, daher konnte er den Unfall nicht verhindern. Er verständigte aber gleich die Einsatzkräfte. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte ins Klinikum Klagenfurt geführt.Bergung und Transport des Mannes übernahmen eine Ferlacher Polizeistreife und die Feuerwehren Maria Rain, Göltschach sowie die Bergrettung Klagenfurt.