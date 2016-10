Gestricktes fesch in Szene gesetzt

02.10.2016, 14:00 Uhr

Seit fünf Jahren gibt es im Maria Saaler Kaufhaus Wohlgemuth eine Strickrunde. Zum Jubiläum wurde ein Strickkalender herausgebracht.

Eigene Strick-Beraterin

MARIA SAAL. Das größte Wollfachgeschäft Kärntens findet man mitten in Maria Saal. Helga und Wilhelm Wohlgemuth führen das Kaufhaus Wohlgemuth bereits in dritter Generation. Seit mittlerweile 33 Jahren beschäftigt sich Helga mit Wolle. Ihre Kunden kommen aus ganz Kärnten bis in die Steiermark."Mein Traum war immer ein Strick-Café, wo Strick-Begeisterte sich austauschen können", so die Maria Saalerin. Eigentlich durch Zufall entstand vor fünf Jahren etwas Ähnliches, eine Strickrunde, die sich ein Mal pro Woche zum Stricken, Häkeln und Plaudern im Kaufhaus trifft.Wohlgemuth: "Es sind immer unterschiedliche Leute dabei, auch junge Frauen. Unsere Strick-Beraterin Petra Rohrer steht mit Rat und Tat zur Seite. Und jeder strickt das, was er will." Sie erinnert sich: "Früher hat man gestrickt, um sich etwas zu ersparen. Heute ist es etwas Besonderes, weil Unikate entstehen."Beliebt sind momentan Babysachen, Dreiecks-Tücher und Trachtenjacken.

Strickerinnen als Models

Yoga für die Seele

Zum fünfjährigen Bestehen der Strickrunde musste etwas Besonderes her. Und so entstand ein Strickkalender für 2017. Fotografin Christina Passegger lichtete dafür die Strickerinnen selbst ab - mit ihren eigenen Strick-Werken - und das in der näheren Umgebung wie etwa im Freilichtmuseum. Der Kalender zeigt, welch moderne Kleidungsstücke die Damen fertigen. Eine Strick-Anleitung dazu wird gleich mitgeliefert. Der Strickkalender ist nun im Kaufhaus Wohlgemuth erhältlich.Wohlgemuth weiß, warum Stricken heute wieder so beliebt ist: "Für mich ist es Yoga für die Seele. Die Leute brauchen einen Ausgleich zu Computer und Co. Stricken ist Entspannung, man bekommt den Kopf frei."Bald darf sich die Chefin übrigens über ganz besondere Wolle in ihrem Geschäft freuen. Sohn und Schwiegertochter betreiben nämlich mittlerweile eine Alpaka-Zucht am Techelsberg. Mit dieser Wolle strickt es sich sicher gleich noch besser.