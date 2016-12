11.12.2016, 10:47 Uhr

Unter dem Motto "Pflegen alter Traditionen" ging am Samstag, 10.12.16, das 1. Alpen-Adria Newaza Vergleichsturnier von der Bühne. Ziel des Newaza-Kampfes, der rein am Boden stattfindet, ist es, den Gegner mit einer Festhalte-, Würge-, oder Hebeltechnik zu besiegen. Mit Teilnehmern aus Slowenien so wie drei kärntner Vereinen kann sich auch diese Veranstaltung durchaus, in alter Veldner Manier, als international bezeichnen lassen.

Von den Wettkämpfern des Judo-Verein Velden stellten sich acht der Herausforderung die der Newaza-Kampf mit sich bringt. Darunter Ildiko Salbrechter, die den 3. Platz ihr Eigen nennen darf, Christian Ogris, Philipp Samonig, Barbara Ogris und Melanie Kraßnitzer die jeweils die Silbermedaille erkämpften.Den ersten Platz haben Oliver Holmes, Christoph Oratsch und Andrea Kolar nach spannenden Kämpfen errungen.Das Newaza-Turnier, das heuer in kleinem Rahmen veranstaltet worden ist, gibt es auch wieder im nächsten Jahr.Bis dahin veranstaltet der Judo-Verein Velden zu Ostern das nächste Alpen-Adria Vergleichsturnier, das wie gewohnt im Stand ausgefochten wird, bei dem die Youngsters wieder ihre Qualitäten beweisen können.Der Judo-Verein Velden dankt für die gute Zusammenarbeit mit den Partnervereinen, den vielen Helfern hinter den Kulissen und gratuliert natürlich den Wettkämpfern zu ihren super Erfolgen!