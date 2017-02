Müssen es immer weiße Möbel sein?

15.02.2017, 00:48 Uhr

Viele Möbel sind in den heutigen Zeiten hell, oder sogar weiß. Dunkle Möbel dunkeln einen Raum oft zu sehr ab und weiße Möbel machen einen Raum offen. Es ist also die perfekte Grundlage um einen Raum einzurichten.

Aber wenn nur weiß in einem Raum zu finden ist wirkt es viel zu steril und langweilig. Es gilt also Möglichkeiten zu finden die passenden Farbakzente zu setzen. Auch Dekoration ist hier ein großes Schlagwort. Kissen, Decken und Kerzen können einem Raum viel Farbe verleihen.

Schränke und Regale

Farbige Akzente durch Farben und Tapeten

Accessoires, das Tüpfelchen auf dem i

Holt man sich zur Grundlage weiße Kommoden, Regale und Schränke ist man sehr Flexibel mit seiner Einrichtung.Regale können zum Beispiel als Raumtrenner zum Einsatz kommen und Schränke und Kommoden auch mal kombiniert werden.Es müssen auch nicht immer Möbel einer Serie sein die man zusammen in einen Raum stellt. Wenn die Lackierung zusammen passt kann man auch antike Stücke und nagelneue zusammen kombinieren.Ein bisschen Farbe sollte man schon in den Raum bringen. Je nach Raumgröße sollte man damit aber vorsichtig umgehen und nur Teilbereiche streichen. Je dunkler die Farbe, desto dezenter einsetzen. Zum Beispiel nur eine Wand streichen oder einen Bereich hinter einem Sofa streichen.Fototapeten können hier auch zum Einsatz kommen.Man kann so eine bestimmte Atmosphäre in den Raum bringen, denn es gibt eine große Themenauswahl an Fototapeten, wie man hier sehen kann. Wählt man zum Beispiel eine Blumenwiese, so holt man sich ganz einfach den Frühling nach Hause.Die restliche Farbgebung sollte mit Dekorationsgegenständen passieren. Körbe, Kissen, Decken, Blumenvasen sollten innerhalb eines Raumes das gleiche Farbkonzept haben um ein harmonisches Bild abzugeben.Ein Vorteil bei dieser Farbgestaltung ist es, das man bei bedarf schnell die ganze Farbgebung ändern kann. Schließlich ändert man seinen Geschmack von Zeit zu Zeit. Dann tauscht man einfach alle Dekoartikel aus und schon wirkt der Raum wie neu.