CHL sah las und hörte

15.02.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 7, 15. 2. 2017

„Werwolf-Attacke – Live!“: Rock-/Pop-Kabarett vom Feinsten, aufgenommen bei der Werwolf-Tour im Vorjahr – Songs des Albums und die größten Hits im aktuellen Sound. Kurzweilig und guter Sound. (Sony)Verlässlich unterhaltsam, witzig UND spannend – zwei Folgen aus 2016: „Mord und Beton“ sowie „In Treu und Glauben“ (Ekki will heiraten!). Mit Leonard Lansink, Oliver Korittke, Ina Paule Klink, Rita Russek. (Studio Hamburg)

„Die Abschaffung der Demokratie“: Satirische Haarspaltereien rund um Beamtentum, Verwaltung, Politik und Gesellschaft. Teils zum Zerkugeln, teils zum Weinen, weil so wahr. (Westend)„Wohltemperiert vom Klavier zum Kavalier“: Haben Löcher in Socken eine Farbe? Satirische, kurzgeschichtliche Antworten auf verschiedenste Fragen dieser Welt! Amüsant, kurzweilig und wohlfabuliert! (SchriftStella)Grung(e)iger Gitarren-Pop, Retro-Rock, gute, narrative Texte von und für Heranwachsende, teils gespickt mit Literaturzitaten, nicht im Dialekt, aber im Wiener Tonfall. Fazit: Kuhle Neo-Austro-Rocker, von denen man noch einiges erwarten kann. (Problembär Records)„Rip It Up“: Rock-Power aus der Brexit-Insel. Old-School-Rock zwar, aber gerade deswegen so wertvoll wie …, ja, wie was nur? Klasse Rock-Mucke halt! (ear Music)