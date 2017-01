Mixed Up von Tanja Salbrechter

, Lodengasse 43 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Cafe Helga , Lodengasse 43 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Gastronomin Helga Cech lädt gemeinsam mit Galerist Martin Del Cardinale zur 1.Vernissage der Künstlerin Tanja Salbrechter, betitelt MIxed Up, in diesem Jahr ins Café Helga in der Lodengasse.



Musikalische Eröffnung durch Centauri Alpha.



Sektempfang und Minischnitzerl auf hausgemachtem Erdäpfelsalat so lange der Vorrat reicht.



Auf einen gemütlichen Abend und viele liebe Gäste freuen sich Tanja Salbrechter und Helga Cech mit Team.