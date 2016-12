Termine der Christmetten in und um Klagenfurt

Anbei finden Sie die Termine der Katholischen Christmetten am Samstag, dem 24. Dezember in und um Klagenfurt.Annabichl: 16 Uhr (WGF/K), 21.30 UhrChristkönigskirche: 24 UhrDompfarre: 15.30 Uhr (WGF/K), 24 UhrDon-Bosco-Kirche: 16 Uhr (WGF/K), 23 UhrEbenthal: 16 Uhr (WGF/K), 23 UhrHeiligengeistkirche: 22 UhrKapuzinerkirche: 22 UhrLendorf Soldatenkirche: 22 UhrLKH alte Kapelle: 18.00 UhrMarienkirche: 24 Uhr (kroatisch)Pastoralzentrum Klagenfurt/Župnija Sv. Cirila in Metoda (Viktringer Ring 19): 15 Uhr (K), 22 Uhr (slowenisch)Rektoratskirche St. Elisabeth: 17 UhrSt. Egid: 15 Uhr (K), 24 UhrSt. Georgen am Sandhof: 23 UhrSt. Hemma: 16 Uhr (K), 22 Uhr- St. Primus: 24 UhrSt. Jakob an der Straße: 21.45 UhrSt. Josef-Siebenhügel: 16 Uhr (WGF/K), 22 UhrSt. Martin: 15.30 Uhr (K), 22 UhrSt. Modestus: 15 Uhr (WGF/K), 22 UhrSt. Peter: 22 UhrSt. Ruprecht: 16 Uhr (K) (Pfarrsaal), 22 UhrSt. Theresia: 16 Uhr (WGF/K), 22 UhrViktring: 16 Uhr (WGF/K), 24 UhrViktring - Stein: 23 UhrWelzenegg-Herz Jesu: 16 Uhr (WGF/K), 22 UhrWölfnitz: 16 Uhr (WGF/K), 22 Uhr

Ferlach: 16 Uhr (WGF/K), 22 UhrGrafenstein: 23 Uhr, Clemens Holzmeister Schule 16 Uhr (WGF/K)Gurnitz: 16 Uhr (WGF/K), 22 UhrHörtendorf: 23 UhrKeutschach: 16 Uhr (WGF/K), 22 UhrKöttmannsdorf: 14.30 Uhr (WGF/K), 23 UhrKrumpendorf: 15 Uhr (WGF/K), 23 UhrKrumpendorf - Pirk: 16.30 Uhr (WGF/K)Loibltal: - Sapotnica: 20 UhrLudmannsdorf: 16 Uhr (K), 23 UhrMaria Rain: 15.30 Uhr (WGF/K), 22 UhrMaria Saal: 16 Uhr (WGF/K), 22 UhrMaria Wörth: 16 Uhr (K), 20 UhrMoosburg: 16 Uhr (WGF/K), 23 UhrPoggersdorf: 21.30 UhrPoggersdorf Autobahnkirche Dolina: 16 Uhr (K)Pörtschach: 16 Uhr (WGF/K), 23 UhrRadsberg: 23 UhrSt. Margareten: 16 Uhr (WGF/K), 23 UhrSt. Michael über Pischeldorf: 22.30 UhrSt. Peter bei Grafenstein: 21.30 UhrSuetschach: 24 Uhr - Filialkirche Bärental: 16 Uhr (K)Tigring: 16 Uhr (WGF/K), 21.30 UhrUnterloibl: 24 UhrZell ob Ferlach: 16 Uhr (K), 24 UhrOhne Angabe = Hl. MesseK = Hl. Messe, besonders für KinderWGF = Wort-Gottes-FeierWGF/K = Wort-Gottes-Feier, besonders für KinderAlle Termine aus ganz Kärnten finden Sie auf www.kath-kirche-kaernten.at