Frühjahrsputz: Gemeinsam machen wir Kärnten sauber

Am 18. April startet die große Frühjahrsputz-Aktion: Alle Schulen sind aufgerufen, mitzumachen!

KÄRNTEN. Packen wir’s an und machen wir Kärnten sauber! Das ist die Devise der Aktion Frühjahrsputz, initiiert von ORF, WOCHE und Wirtschaftskammer mit Unterstützung des Landesschulrates.Kärnten ist reich an Naturschätzen, intakten Seen, Bergen und Wäldern. Damit das auch so bleibt, ist das Engagement jedes Einzelnen wichtig – und das fängt bei der Mülltrennung an. Um das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit Müll zu schärfen und über den Kreislauf der Abfallwirtschaft zu informieren, möchten sich die Initiatoren in den Dienst der guten Sache stellen – mit der Aktion Frühjahrsputz von 18. April bis 7. Mai 2017.

Aktion für Kärntens Schüler

Bis 3. März anmelden



Zur Sache:

"Bei der Frühjahrsputz-Aktion geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler aus allen Altersstufen gemeinsam mit ihren Lehrern ein kleines Stück Kärnten saubermachen", sagt WOCHE-GF Markus Galli. Gemeinsam mit den Lehrern soll entschieden werden, wo Hilfe nötig ist: Ob ein Waldweg vom achtlos weggeworfenen Müll befreit wird, ein Bachufer oder ein Feld gesäubert wird – die meisten wissen ohnehin oft um „Problemzonen“ in dem Ort, in dem sie leben. Zusätzlich sollen sich die Schülerinnen und Schüler in individuellen Projektarbeiten in den Klassen mit dem Thema Müll auseinandersetzen. Die aktivste Klasse wird ausgezeichnet und gewinnt 1.000 Euro.Jetzt beim Landesschulrat zur Aktion anmelden: Claudia Korentschnig, Tel. 0463/5812 450 oder E-Mail claudia.korentschnig@lsr-ktn.gv.atVon 18. April bis 7. Mai 2017.den richtigen Umgang mit Müll, die gleichzeitig über den Kreislauf der Abfallwirtschaft informiert, initiiert von ORF, WOCHE, Wirtschaftskammer und Landesschulrat.sind aufgerufen, individuelle Projekte rund ums Thema Müll zu realisieren. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.bei der Frühjahrsputzaktion erhalten zudem einen Barbetrag bis zu 1.000 Euro für die Klassenkasse.zur Aktion Frühjahrsputz bis spätestens 3. März 2017, bei Claudia Korentschnig, Tel. 0463/5812 450 oder E-Mail claudia.korentschnig@lsr-ktn.gv.at