Otto Umlauft tritt von allen politischen Ämtern zurück

25.01.2017, 12:07 Uhr

Soeben gibt Otto Umlauft seinen Rücktritt aus der Politik bekannt.

RATHAUS. Soeben hat Stadtrat Otto Umlauft bekanntgegeben, mit sofortiger Wirkung von all seinen politischen Ämtern zurückzutreten.Es hätten sich die mühsamen Reibungsverluste in letzter Zeit gehäuft, auch der Vertrauensschwund in alle Akteure sei mit ein Grund für Umlaufts Rücktritt. "Ich bin damals angetreten, um Sachpolitik zu machen. Wenn man in Klagenfurt etwas positives verändern will, läuft man gegen Windmühlen", so Umlauft.Die neuerliche K&Ö-Diskussion sei nicht der Grund für Umlaufts Rücktritt, sagte er, jedoch habe es natürlich durch die nun wieder aufgeflammte Diskussion um den - nach wie vor von K&Ö geforderten - Standort in der Waaggasse samt adaptiertem Konzept Unstimmigkeiten gegeben. Umlauft hat eine Ansiedelung des Traditionsunternehmens K&Ö in der Waaggasse stets abgelehnt. "Und ich bin bei meiner Meinung geblieben", so Umlauft.