Eyecatcher an die Wand zaubern

01.10.2016, 09:30 Uhr

Jasmin Baumann lebt ihre Kreativität und gründete "Wandkleid".

Ein Ort mit Charakter

Qualität aus Europa

KLAGENFURT. Die eigenen vier Wände sind ein wichtiger Rückzugsort – ein Ort zum Wohlfühlen, zum Entspannen, ein Ort, der sich unseren persönlichen Geschmäckern und Bedürfnissen anpassen soll. Jasmin Baumann entwickelte deshalb mit „Wandkleid“ einzigartige Wohnaccessoires, die in jeden Raum und zu jedem Wohnstil passen.„Viele Menschen haben in ihrem Zuhause wenig Platz für Dekoration. Die gemütliche Atmosphäre muss immer wieder funktionaler Einrichtung weichen“, weiß Jasmin Baumann, Gründerin und Inhaberin von Wandkleid. Oft fehlt die passende Idee für eine leerstehende Ecke oder man möchte sich das Schleppen und Zusammenbauen von Möbelstücken ersparen. Jasmin Baumann hat sich deshalb das Ziel gesetzt, eine gemütliche Wohnatmosphäre zu schaffen, ohne auf Funktionalität verzichten zu müssen. Mit einer Kombination aus Wandtattoo im Möbellook kombiniert mit Holz oder Licht will sie in der Möbelbranche einen Trend setzen. Die Inspiration dafür brachte die 32-Jährige aus der Toskana nach Kärnten. „Während wir in einem besonders kitschigen Café saßen, fragte ich mich, wie ich diese Atmosphäre mit nach Hause nehmen könnte“, erzählt die Kärntnerin. Spontan entwickelte sie damit eine neue Lebensaufgabe, mit der sie ihre Kreativität ganz ausleben kann. Nach einem Jahr Planung war „Wandkleid“ geboren.Jasmin Baumann legt bei ihren Produkten großen Wert auf Qualität. Das Massivholz wird von Tischlern aus Kärnten gefertigt, wobei ausschließlich heimische Baumarten wie Zirbe oder Nuss verwendet werden. Egal ob geölt, gebürstet oder lackiert – jedes Holzstück ist ein Unikat. Mit den Lampenschirmen, die aus verschiedenen Stoffen in Turin gefertigt werden, zieht italienisches Flair in die Wohnräume ein.