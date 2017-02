5. Oldtimertreffen in Enzersfeld – jetzt schon anmelden

07.02.2017, 15:07 Uhr

Möglicherweise befindet sich auch in ihrer Garage noch ein alter Traktor, ein verstaubtes Motorrad oder etwa ihr erstes Auto?

ENZERSFELD. Am 23. April 2017 findet am Pappelspitz in Enzersfeld bereits das fünfte Oldtimertreffen statt. Ab 8 Uhr treffen die Veteranenfahrzeuge am Festgelände (Pappelspitz) ein und ab 11 Uhr startet die gemeinsame Rundreise durch das südliche Weinviertel.Wenn ihr "Schatz" mindestens 25 Jahre alt und fahrbereit ist, freut sich der Dorferneuerungsverein Enzersfeld über ihre Teilnahme. Es erwartet sie unter anderem auch eine Prämierung der schönsten und ältesten Fahrzeuge. Vom Publikum wird das schönste Fahrzeug gewählt. Besonders freut man sich auf eine originelle Kostümierung, zum Alter des "Lieblings" passend.

Anmeldung

Aus organisatorischen und platztechnischen Gründen wurde eine begrenzte Teilnehmerzahl von 250 eingeführt. Schon jetzt kann man sich mittels Anmeldeformular auf www.doern-enzersfeld.at anmelden!