Back in Time: Endlich ist es wieder soweit, das Warten hat ein Ende!

The legendary songs from the clubs of the last 20 years in dance history featuring Dj E-MaxX in the mix in der EVENT STAGE KREMS. Das Party2Nite-Team in Zusammenarbeit mit Spotlight präsentieren euch am 28. Jänner nun die 5. Dance Classics Show, diesmal in einer Location an einer Adresse, die den Nachtschwärmern von damals sicher noch bestens in Erinnerung ist, im Cinemaplexx Krems/Gewerbepark Ost, in den Räumlichkeiten der ehemalig modernsten und besten Discothek Österreichs, dem Millennium.

Alle diese Songs werden in dieser Zeitreise wieder für eine Nacht eure Erinnerungen erwecken. Er kennt sie nicht noch, die Disco-Clubs von früher wie z.B. Nachtschicht, U4, Nachtwerk, Krypta Discocathedrale, P1, Tanzpalast Baden, Sofiensäle, Mao, Empire, XLarge, Dorian-Q-Gray, Miami, A2, Baby'O, Schatzi und nicht zuletzt dem Millennium, sowie einige mehr...Deejay E-MaxX ist ein Urgestein der nationalen und internationalen Clubscene.Ein Star-Deejay, Produzent & Remixer vieler nationaler und internationaler Erfolge mit seinen Hits wie zB. Anima Ladina-XTC, Datura-Infinity, Electronic Life, Boom Shag Ragga, Sempre Sempre, Nostra Culpa, Solo Por Ti, seinen letzten Club Hits "Like it sexy", "Bloom", "Dirty", "Chuck" sowie "We love it loud" und allen legendären Dance Klassikern aus den bekanntesten Clubs der zumindest letzten 20 Jahre live on stage..Vorverkauf via Öticket / Early Bird Eur 8,00 (plus VVK-Gebühr), sowie im Soulsista Krems Eur 8,00 (keine VVK-Gebühr).Normalpreis (via Öticket plus VVK-Gebühr) und Abendkassa Eur 10,00VIP-Package Anfrage unter Info@party2nite.at.Um 21 Uhr ist Einlass, Eintritt ab 18 Jahren.www.fb.com/party2nite