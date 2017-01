Nationalpark Thayatal auf tschechischer Seite will sich für Besucher öffnen

15.01.2017, 16:14 Uhr

Eine für die weitere touristische Entwicklung des Thayatales richtungsweisende Vorentscheidung hat vor kurzem das Abgeordnetenhaus des tschechischen Parlaments in Prag getroffen. Der Gesetzesentwurf, der jetzt noch den Senat passieren muss, sieht vor, dass in Hinkunft auch die Kernzonen der Nationalparke für Besucher geöffnet werden sollen. Derzeit ist in den vier Nationalparken des Nachbarlandes - Böhmerwald, Riesengebirge, Böhmische Schweiz und Thayatal (Podyji) - das Betreten von Flächen abseits markierter Wege verboten.

Geplant ist ein Modell mit vier festgelegten Schutzzonen - Naturzone, naturnahe Zone, Zone dauerhafter Naturpflege und Kulturlandschaft. Zumindest 15 Jahre lang darf es nicht geändert werden. „In den Nationalparken soll die Natur zeigen, was sie kann“, erklärte Tschechiens Umweltminister Richard Brabec bei der Unterzeichnung der Gesetzesnovelle. Nichtsdestotrotz will man bisher unzugängliche Stellen in den Naturschutzgebieten für Touristen öffnen. Das ist auch im Hinblick auf die geplante Bewerbung der Retzer Land-Gemeinden mit der Stadt Znaim um die Ausrichtung der NÖ Landesausstellung 2021 von Bedeutung.