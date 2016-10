Zwei Autoren lesen im Literaturhaus

AT

Im Oktober sind kalte Schauer garantiert, denn das Literaturhaus NÖ bietet am 13.10.Krimispannung pur: Zu Gast sind Bernhard Aichner und Daniela Larcher. Der österreichische King of Crime, Bernhard Aichner, liest aus seinem neuesten Band, Interview mit einem Mörder(Haymon 2016), , rund um den eigenwilligen, liebenswürdigen Totengräber Max Broll und seinen besten Freund, den Ex-Fußballer Johann Baroni. Die Serie begeistert die Fans schon seit längerem und auch dieser weitere Teil wird nicht enttäuschen.

Termin: Bernhard Aichner und Daniela Larcher lesen am 13. Oktober (19.00 Uhr) im Literaturhaus NÖ. Kartenreservierungen unter www.literaturhausnoe.at oder telefonisch unter 02732/ 72884!