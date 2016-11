Adventstand am Kirchenplatz

Sankt Leonhard am Hornerwald

Veranstalter: Musikkapelle St. Leonhard am Hornerwald.

An folgenden Terminen sorgen unsere Musikanten in verschiedenen Kleingruppen für weihnachtliche Stimmung:

26./27. November 2016

3./4. Dezember 2016

8. sowie 10./11. Dezember 2016

17./18. Dezember 2016

Heiligabend, 24. Dezember 2016



Jeweils nach der heiligen Messe