Die wilden Schätze der Natur

25.12.2016, 07:00 Uhr

Die Herausgeberin des Kärntner Magazins "Die Jägerin" verrät, welche Heilmittel von Wildtieren gewonnen werden können.

KÄRNTEN. Über viele Jahrhunderte war das Wesen der Jagd eng verbunden mit dem Wissen der Naturheilkunde. "Wer mit der Jagd zu tun hatte, wusste nicht nur, wo und wie ein Tier zu erlagen war und wie man seine Teile kulinarisch verwertete", so Jägerin und Magazin-Herausgeberin, Elia Schneeweiß, "sondern auch wie man Fett, Haarkleid, Sehnen und Knochen des Tieres zu Kleidung, Werkzeug und Heilmittel verarbeiten konnte."Trotz einem Wandel in der Zeit und der Gesellschaft kann man auch heute noch auf vielfältige Art und Weise altes, traditionelles Wissen aus der Volksheilkunde mit neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten aus der Wissenschaft sinnvoll kombinieren. So sollte man wissen, dass jedes Wildtierfett seinen ganz besonderen Nutzen mit sich bringt und biologisch und nachhaltig gewonnen wird.



Zur Sache - die Vorzüge von Wildfett

>> absolut biologisch



>> heimisches Produkt direkt aus der Natur



>> keine chemischen Inhaltsstoffe und nicht genetisch verändert



>> nachwachsender Rohstoff



Wildfette für Kärntner

Und so kommt man in Kärnten an Wildfette: "Hier sind ganz klar aktive Jäger die erste Anlaufstelle für jeden, der nicht selber die Jagd ausübt", so Schneeweiß. " Das Handwerk Jagd zeigt auf, welch wertvolle Schätze die Natur birgt." Mit rund 15.000 Jäger und Jägerinnen in Kärnten tut man sich zum Glück leicht einen möglichen Lieferanten zu finden.