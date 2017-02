Miss OÖ Wahl 2017: Das erste Shooting

06.02.2017, 10:51 Uhr

Die Wahl zur schönsten Frau des Landes findet dieses Jahr im Casino Linz am 19. März 2017 statt.

Insgesamt 15 Kandidatinnen kämpfen um den begehrten Titel. Das erste große Shooting fand bereits letzte Woche statt. Dabei ging es heiß her, denn die Missen präsentierten sich mit wilden Mähnen und zeigten viel Haut. So sexy gab es die Kandidatinnen selten zu sehen!In knapp einem Monat ist es dann soweit: Am 19. März 2017 wird die neue Miss OÖ gewählt. Die Gewinnerin darf sich über einen Opel Adam black & white gesponsert von Auto Günther Linz/Linz Urfahr/Wels freuen.

Die Kandidatinnen:

Die Moderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider führt dieses Jahr durch den Abend. Und auch für die Ohren hat dieses Event einiges zu bieten: Mister Austria Philipp Rafetseder und die Voice of Germany Finalisitin Sarah Sacher präsentieren dem Publikum eine musikalische Überraschung.1. Angelika Doss, Linz2. Michelle Herndler, Kremsmünster3. Elene Höglinger, Leonding4. Alinda Kadaj, St. Florian am Inn5. Bianca Kronsteiner, Linz6. Katrin Luginger, Hellmonsödt7. Sarah Passian, Pasching8. Barbara Pirafellner, Steyr9. Katja Purtscheller, Kirchschlag10. Barbara Reinhart, Offenhausen11. Julia Riegl, Gallspach12. Eva Maria Schatz, Grünau im Almtal13. Michaela Semper, Stadl-Paura14. Sajira Suljadzic, Linz15. Eva Maria Wurzer, Alberndorf