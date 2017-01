Chance auf 1.000 Arbeitsplätze

18.01.2017, 21:11 Uhr

"Nulldefizit und Schuldenabbau"

"Produkte aus OÖ sind in der Welt beliebt und es gibt eine gute Nachfrage dafür", so die IV-Vertreter. Greiner appelliert vor allem für mehr Sachlichkeit in der Debatte: "Meinungen, wonach die Globalisierung oder Maschinen den Menschen in Österreich die Arbeit wegnehmen, bereiten den Boden für den Abstieg", sagt Präsident Greiner. Das Gegenteil sei der Fall: Die Zahl der Beschäftigten sei in den vergangenen Jahrzehnten ständig gestiegen, weil Technologie und Fortschritt neue Arbeitsplätze schafften. Ein weiteres Anliegen ist für die Industrie das Landesbudget. Die IV drängt auf ein Nulldefizit und Schuldenabbau. "Trotz Steuereinnahmen auf Rekordniveau gibt es einen Budgetabgang", kritisieren die beiden.