Kamerklub kürte die besten Fotografen

15.02.2017, 09:10 Uhr

Die Sektion Foto des Kameraklubs Landeck schrieb erstmals eine offene Bezirks- und Klubmeisterschaft aus.

LANDECK. Der Kameraklub Landeck (KKL) schrieb im Jahr 2016 erstmals auch für Nichtmitglieder eine offene offenen Bezirksmeisterschaft im Rahmen eines Fotowettberbs aus. Das beste KKL-Mitglied in der Bezirksmeisterschaft ist somit auch die Klubmeisterin oder der Klubmeister. Das bedeutet jedoch, dass ein Bezirksmeister nicht unbedingt ein KKL- Mitglied sein muss. Theoretisch kann jeder Teilnehmer mit Wohnsitz im Bezirk auch ohne Mitgliedschaft zum Bezirksmeister gekürt werden. Juriert hatten vier Klubmitglieder vom Fotoclub Imst.Vergangenen Freitag fand im Alten Kino in Landeck die Preisverteilung statt. Der Sieg ging am Martina Matuella, die für ihr Foto "grey Hereon" (Graureiher) das Maximum von 40 Punkten bekam. Damit wurde sie zur Bezirks- und Klubmeisterin gekürt. Auf den weiteren Diplomrängen platzierten sich Thomas Kirschner (2.), Siegfried Härting (3.), Renate Dalnodar (4.), Andreas Gfall (5.), Walter Codemo (6.), Winfried Haid (7.) und Johannes Härting (8.).Erfreut zeigte man sich beim Kameraklzb, dass immerhin ca. ein Drittel der Teilnehmer keine KKL-Mitglieder sind. Mit Walter Codemo schaffte es ein Teilnehmer der Nichtmitglieder sogar in die Diplomränge. Dieser Versuch wird angesichts der doch hohen Beteiligung von Nichtmitgliedern fortgesetzt. 2017 können 5 Fotos in der Sparte FOTOpur eingereicht werden. In dieser Sparte sind bearbeitete Fotos unerwünscht. Das Foto muss im Sucher gestaltet sein. Zugelassen sind nur Techniken, welche schon in analogen Zeiten in der Dunkelkammer möglich waren, wie z.B. Ausschnitte, Nachbelichtungen oder Abwedeln (aufhellen) und kleine Retuschen. Mehr Informationen können demnächst der Ausschreibung entnommen werden. Sie wird auf der KKL-Website – Sektion Foto ( http://kkl.voeav-tirol.at/ ) veröffentlicht.