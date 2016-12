Klingende Kostbarkeiten aus Tirol

14.12.2016, 23:49 Uhr

Chorleiterin Christa Czerny, die vielseitige Vollblutmusikerin , hat wieder mit viel Gespür ein wunderschönes, musikalisch anspruchsvolles Programm zusammengestellt.Die Chorgemeinschaft brachte, gemeinsam mit einem Oberländer Instrumental Ensemble, das eigens für diesen Abend zusammengestellt wurde und das mit viel Liebe und Freude musizierte, heimelige Hirtenlieder aus der Sammlung von Dr. Manfred Schneider aus dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum , zu Gehör. Abwechslungsreich auch einige Darbietungen des Chores mit den Solistinnen Christa Czerny, Annemarie Hörtnagel, Karoline Schranz , Franz Röck und seinem Ötztaler Viergesang.Der Ö4 erfreute in altbewährter Weise mit besinnlichen und fröhlichen Tiroler Liedern.Als Edelstein unter den Kostbarkeiten glänzte die Familienmusik Thimm aus Innsbruck, die sich mit Können und mit Herz und Seele, mit ihrer Saitenmusik in die Herzen des Publikums spielte.Mit dem gemeinsamen Schlusslied "Es wird schon glei dumper" und den Dankesworten des Obmannes DI Karl Gitterle an die Chorleiterin und alle Beteiligten, ging der stimmungsvolle Abend zu Ende, der von anhaltendem Applaus gekrönt wurde.