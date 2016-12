Weihnachtsfeier bei "Essen auf Rädern" in Lilienfeld

09.12.2016, 10:24 Uhr

Stadtrat Martin Trattner dankte ehrenamtlichen Helfern und sucht neue Mitarbeiter

LILIENFELD. Am Jahresende wird die Volkshilfe Stadt Lilienfeld, Aktion „Essen auf Rädern” rund 13.500 Mittagsportionen an insgesamt zumindest 66 verschiedene Personen in Lilienfeld ausgeliefert haben. 38 ehrenamtliche Mitarbeiter waren dafür rund 2.700 Stunden im Einsatz für die Lilienfelder Allgemeinheit. Mit dem Zustellauto werden rund 9.500 km pro Jahr zurückgelegt.Die Volkshilfe Stadt Lilienfeld bedankt sich bei ihren Mitarbeitern für ihren Einsatz mit einem Mitarbeiterausflug im Sommer und mit einer Weihnachtsfeier im Advent. Der Mitarbeiterausflug fand in diesem Jahr auf Grund des Besichtigungszieles – der Zuckerfabrik in Tulln – diesmal erst Anfang Oktober statt und zur Weihnachtsfeier wurde am 7. Dezember uns Gasthaus „Hof am Steg" geladen.Anlässlich dieser Feier sprach Vorsitzender Stadtrat Martin Trattner allen ehrenamtlichen Helfern seinen Dank für diesen großartigen Einsatz aus.Trattner ersuchte aber auch die Zusteller um Unterstützung bei der Suche nach neuen Helfern. Da der Großteil der Mitarbeiter in Pension sind – anders wäre eine tägliche Zustellung nicht möglich – müssen immer wieder welche aus gesundheitlichen Gründen die Mithilfe beenden. Derzeit werden wieder dringend Fahrer und Mitfahrer gesucht. "Der Einsatz ist planbar, da es einen fixen Einsatzplan mit einem 6-Wochen-Rhythmus gibt. Der tägliche Aufwand beläuft sich auf ca. drei bis dreieinhalb Stunden", erklärt Martin Trattner. Nähere Informationen erhalten Sie bei:- Einsatzleiterin Christa Wolf (Tel.: 02762/540 25)- Einsatzleiterin-Stv. GR Helga Wegerer (Tel.: 02762/528 43)- Vorsitzender StR Martin Trattner (Tel.: 0664/963 93 49)