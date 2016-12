Die Kehrseite der Adventzeit

27.12.2016, 17:00 Uhr

Nach Weihnachten herrscht Hochbetrieb in den Altstoffsammelzentren und bei den Müllabfuhren.

BEZIRK (nikl). Insgesamt sammelte jeder Haushalt im Bezirk 2015 im Schnitt 145 kg Abfall pro Einwohner. Beim Hausabfall, Restmüll, liegt Linz-Land mit 122 kg/EW gleich nach den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr in Oberösterreich gleich an vierter Stelle. Beim Altpapier und Kartonagen liegt der Bezirk mit 86 Kilogramm pro Einwohner an zweiter Stelle und verzeichnet ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. „An dieser Stelle möchten wir einmal Danek sagen an die Bevölkerung für das vorbildliche Trennen des Mülls“, betont Dietmar Kapsamer, Bezirksvorsitzender des Bezirks Linz-Land.

Advent als Problemkind für die Abfallprofis

Unkomplizierte Lösung für die Mülltrennung

ReVital: „Zweites“ Leben für nicht mehr benötige Sachen

Digitale Erinnerung an den Abhol-Kalender

Das Problemkind für den Bezirksabfallverband ist der Advent. „Rund um den Jahreswechsel explodieren die Abfallmengen“, betont Verbandssekretärin Ruth Hartwig vom Bezirksabfallverband: „Trotz aller Bemühungen werden die öffentlichen Containerstandplätze ‚überfüllt‘ und der Müll sogar daneben abgestellt.“Für die Expertin gibt es eine einfache, unkomplizierte Lösung: „Bringen Sie das Glas, Papier und die Kartonagen in die Altstoffsammelzentren im Bezirk. Dort kann man darüber hinaus auch alle anderen Abfälle – ausgenommen Restmüll und biogene Abfälle – einfach entsorgen.“Dass man viele gebrauchsfähige Waren vom Sportartikel über Möbel und Elektrogeräte nicht gleich auf den Müll schmeißen muss, sondern ein „zweites Leben“ haben können, wird einem in allen Altstoffsammelzentrum gezeigt. Hartwig: „Die Gegenstände werden in einer qualifizierten Einrichtungen repariert und im ReVital Shop in Leonding zu besonders attraktiven Preisen wieder zum Verkauf angeboten.“Wer zu Hause auch schon mal vergessen hat, die Abfalltonnen rauszustellen, kann sich seit heurigem Jahr eine digitale „Gedächtnisstütze“ am Handy installieren: die neue App der OÖ Umwelt Profis. Vom detaillierten Abhol-Kalender bis hin zu den verschiedenen Informationen wo man welche Sorte Müll im Bezirk entsorgen kann findet man alles auf einen Knopfdruck. Weitere, ausführliche Informationen zu den aktuellen Kampagnen des Bezirksabfallverband rund um das Thema Entsorgung und Revitalisierung findet man hier: www.umweltprofis.at Weitere Informationen zum Bezirksabfallverband Linz-Land findet man hier